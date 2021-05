Ivan Juric è corteggiato anche dal Cagliari e il Verona vorrebbe tenerlo: il Torino attende di sapere cosa deciderà l’allenatore croato.

Davide Nicola e Ivan Juric: il nome dell’allenatore del Torino della prossima stagione uscirà da questa ristrettissima rosa. Un piano C non sembra esserci. Il presidente Urbano Cairo ha parlato con l’attuale tecnico granata, ascoltando anche quelle che sono le sue richieste per il futuro, nel frattempo però ha mantenuto vivi i contatti con Juric e ora attende una risposta proprio dal croato. L’obiettivo del patron è quello di arrivare a una soluzione in tempi brevi per poter programmare il mercato estivo.

Torino: Juric o Nicola, decisione a breve

Juric ha chiesto alcuni giorni di tempo prima di comunicare la propria scelta, un tempo in cui valuterà l’offerta del Torino ma non solo: la squadra granata non è infatti l’unica sulle tracce dell’allenatore croato, anche il Cagliari lo ha infatti messo nel mirino. E poi c’è l’Hellas Verona, che non vorrebbe separarsi dal tecnico con cui negli ultimi due anni ha ottenuto ottimi risultati: non sarà però semplice per il presidente Maurizio Setti convincerlo a rimanere, considerato che l’allenatore vorrebbe allenare una squadra con un progetto più ambizioso della semplice salvezza.

Cairo attende la risposta di Juric, Nicola nel frattempo nutre ancora qualche speranza di poter rimanere, pur essendo consapevole del fatto che aver portato il Torino alla salvezza (e non era scontato che ci riuscisse considerata la condizione della squadra che ha ereditato) potrebbe non bastargli per ottenere un nuovo contratto.