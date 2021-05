Il Toro sta decidendo in queste ore a chi affidare la panchina granata per la prossima stagione, i tifosi si schierano dalla parte di Nicola

Il Toro, archiviata una stagione negativa e molto deludente, sta progettando il futuro, partendo dalla guida tecnica. Il club granata starebbe pensando di affidare la panchina granata a Ivan Juric, che attualmente rimane il favorito. Intanto sui social i tifosi del Toro stanno facendo girare l’hashtag “#noivogliamoNicola”. I tifosi vogliono far arrivare alla società granata il messaggio che loro confermerebbero il tecnico di Luserna San Giovanni che, arrivato a stagione in corso, ha fatto acquistare al Toro a gennaio due ottimi giocatori: Sanabria e Mandragora. Elementi che si sono rivelati fondamentali. Inoltre è poi riuscito a condurre Belotti e compagni alla salvezza. Dopo un inizio di stagione pessimo con Marco Giampaolo il Toro ha cambiato marcia con Davide Nicola, riuscendo a conquistare l’obiettivo salvezza prima dell’ultima partita del campionato contro il Benevento.

Anche i tifosi del Genoa fecero girare l’hashtag “NoivogliamoNicola”

La scorsa estate già i tifosi del Genoa sui social fecero girare il messaggio “#noivogliamoNicola” per chiedere all’allora nuovo ds rossoblù Daniele Faggiano di confermare il tecnico che, nella stagione precedente, era riuscito a salvare il Genoa dallo spettro della serie B. La società rossoblù, nonostante la mobilitazione dei tifosi sui social, il 26 agosto scorso decise di esonerare Nicola affidando successivamente la panchina del club ligure a Rolando Maran che dopo pochi mesi fu esonerato. Il Genoa infine decise di prendere come allenatore Davide Ballardini. I tifosi del Toro hanno ripreso l’hashtag lanciato un anno fa dai tifosi del Genoa, sperando ovviamente in un risultato diverso. D’altronde i tifosi del Toro non hanno mai nascosto il loro affetto nei confronti del tecnico granata che in passato ha anche vestito la maglia granata.