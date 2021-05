Belotti anche in questa stagione si è rivelato un giocatore fondamentale per il Toro contribuendo a ottenere la salvezza

Anche per Andrea Belotti, come per tutto il Toro, la stagione che si è appena conclusa è stata sicuramente negativa e molto deludente. Infatti i granata si sono ritrovati a lottare per la salvezza per tutto il campionato. Si sono trovati a chiudere il 2020 penultimi in classifica poi, con l’esonero di Giampaolo e l’arrivo di Nicola, il Toro ha cambiato marcia ed è riuscito a centrare l’obiettivo, ovvero il mantenimento della categoria, solo prima dell’ultima partita di campionato contro il Benevento. A contribuire in maniera determinante è stato il capitano granata che in campionato ha collezionato 35 presenze segnando 13 reti. Belotti anche in questa stagione ha subito tanti falli ed è stato fondamentale anche per merito dei suoi passaggi che si sono rivelati determinanti.

Belotti “giocatore più picchiato” in serie A

Belotti ha concluso la stagione al primo posto per quanto riguarda i giocatori che hanno subito più falli in serie A. Non una novità, infatti già a novembre il capitano granata occupava quella posizione. Un primato che ha mantenuto fino al termine della stagione, nonostante abbia saltato qualche partita per indisponibilità o per scelta tecnica. Belotti ha subito ben 135 falli, al secondo posto troviamo Rodrigo De Paul che di falli ne ha subiti 126. Al terzo posto, a chiudere il podio, c’è Mattia Zaccagni, giocatore esploso questa stagione all’Hellas Verona, che ha subito 107 falli. Numeri significativi dovuti anche alla grande generosità di Belotti capace di andarsi a prendere il pallone in ogni zona del campo per poi spendersi a cercare di trovare la via del gol.

Per Belotti 18 passaggi chiave in questo campionato

Un altro dato molto interessante e significativo che riguarda sempre Andrea Belotti è quello legato ai passaggi chiave. Nella classifica dei giocatori di serie A che hanno effettuato più passaggi chiave il capitano del Toro si trova al tredicesimo posto con 18 passaggi chiave: nessuno dei suoi compagni ha fatto meglio. Davanti a lui con 19 passaggi chiave si è posizionato Zaccagni mentre come Belotti anche Chiesa, Pellegrini e Spinazzola hanno concluso la stagione a quota 18. Al primo posto troviamo De Paul con 39 passaggi chiave. Belotti ha portato a casa un’altra ottima annata con la maglia del Toro e adesso si dovrà decidere il suo futuro. Come dichiarato dal presidente Cairo il dt Vaganti sta parlando con l’agente di Belotti proprio per questo.