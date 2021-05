Koffi Djidji, rientrato a Torino dopo il prestito al Crotone, ha esternato grande entusiasmo sui propri canali social

“A volte ritornano” ed è proprio questo il caso. Koffi Djidji è infatti rientrato a Torino dopo la sua avventura sfortunata a Crotone. I rossoblu sono infatti retrocessi in Serie B, chiudendo penultimi in Serie A con ventitré punti all’attivo. Archiviata questa stagione si è archiviato anche il prestito annuale che il Toro ha concordato con il club calabrese, permettendo all’ivoriano di tornare nel capoluogo dagli ex compagni. Arrivato sotto la Mole, ha infatti incontrato subito Daniele Baselli e non ha perso l’occasione di condividere la notizia sui social.

Djidji, grande entusiasmo per il rientro a Torino

Con il cambio in panchina in vista, si apre per il difensore ex Nantes una nuova porta: potrebbe infatti essere confermato alla corte di Juric, che dovrà valutare i rientri dai prestiti oltre alle eventuali permanenze e partenze previste. Per celebrare il grande ritorno intanto, Djidji ha condiviso una foto assieme a Baselli con la didascalia: “Finalmente! Amico mio!“. Grande entusiasmo ma soprattutto un po’ di meritato riposo attendono quindi l’ivoriano.

Ecco il post di Djidji.