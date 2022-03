Le dichiarazioni del patron granata, Urbano Cairo, riguardo allo stadio di San Siro e sull’elezione di Casini a presidente della Lega serie A

Il presidente del Torino Urbano Cairo, in occasione della presentazione della Milano Telepass Marathon, dice la sua in merito alla questione del nuovo stadio del capoluogo meneghino e sul futuro dello storico “Giuseppe Meazza”. “Da milanese che è andato molte volte allo stadio non sono per l’abbattimento di San Siro – si legge tra le righe di Gazzetta.it – Sono legato a San Siro come tutti i ragazzini che negli anni ’60 e ’70 andavano allo stadio, è un impianto che deve essere preservato e tutelato. Mi rendo conto che ci sia esigenza da parte di Inter e Milan di avere uno stadio nuovo. Per quello che mi riguarda, San Siro lo considero un qualcosa di speciale”.

Su Casini: “Non l’ho votato, ma a disposizione per aiutarlo”

Cairo ha avuto modo anche di esprimersi in merito al nuovo corso il Lega serie A, con Lorenzo Casini come presidente “Mi sembra una persona che ha le idee molto chiare. Non l’ho votato, gliel’ho detto chiaramente, ma oggi che lui è presidente dobbiamo, come Lega di Serie A, essere uniti per cercare di fare passi avanti. Sono a sua disposizione per aiutarlo”.