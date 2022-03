Nella classifica sulle 29 partite stagionali i granata appaiono in 7 occasioni. Contro Juve e Empoli le medie più basse

E’ un Toro giovane quello che ha nelle mani il tecnico Ivan Juric, il quale non sembra crearsi granché problemi a gettare in campo così tanti giocatori, il cui meglio nella loro carriera deve ancora venire. In ben 7 occasioni su 29, la formazione granata è stata quella con l’età media più bassa. Singolare come l’undici più giovane della stagione sia stato schierato nel derby d’andata. In quel match il Toro ha dalla sua un solo giocatore sopra i 25 anni, Ricardo Rodriguez, con un media di 24.1.

Quando il più vecchio è Marko Pjaca…

La seconda versione più giovane del Torino è contro l’Empoli 24.3, poi 24.4 nell’1-1 di Cagliari. Fa strano e, soprattutto sentirci invecchiati, notare come il più “anziano” in campo, oltre a Vojvoda, sia stato Marko Pjaca. 26 anni e ancora si fa fatica a scrollargli di dosso l’etichetta della promessa chiamata ancora a sbocciare. Nell’1-0 incassato contro l’allora Inter capolista, la stessa che i granata mantengono nel San Siro in tinte rossonere, con Djdji (28 anni) a interpretare il ruolo del “vecchietto”. Con Udinese e Sampdoria 24.9 di media, 25 contro la Lazio.

Zima e Singo i più giovani

Ad abbassare la media hanno contribuito certamente Zima e Singo: a 20 anni di età entrambi titolari nella stracittadina di ottobre. Il duo è paritto titolare anche contro Empoli e Udinese. A Cagliari, Singo è rimasto fuori e dunque Zima è stato il granata più giovane, nonostante la presenza in campo dei ventiduenni Buongiorno e Pobega. Quest’ultimi poi erano titolari invece con Singo nelle sconfitte con Inter e Milan e nel successo interno con la Samp. Soltanto Pobega e Singo presenti invece con la Lazio.