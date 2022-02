Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del rinnovo del contratto di Bremer lanciando anche una frecciata a Belotti

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto al Teatro degli Arcimboldi per l’ingresso di Gianni Motta nella Hall of Fame del Giro d’Italia, e ha parlato del rinnovo del contratto di Gleison Bremer: “Il rinnovo di Bremer è una cosa bellissima. Lui è un grande difensore e un grande uomo. Ha saputo dimostrare riconoscenza verso un club che lo ha fatto crescere. Il ragazzo ha procuratori di grande qualità, persone che sanno valutare quanto è stato dato, e si comportano di conseguenza. Come spesso accade, le persone perbene si mettono insieme”. Proprio l’ultima frase pronunciata dal presidente sembra essere una frecciata ad Andrea Belotti, che al momento non ha ancora intenzione di rinnovare il proprio contratto”.