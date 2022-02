Da mercoledì 2 febbraio in vendita del mini-abbonamento per assistere alle due prossime sfide casalinghe del Toro

Il Toro sul proprio sito ufficiale ha comunicato che è cominciata la vendita del mini-abbonamento per poter assistere alle prossime due sfide casalinghe contro Venezia e Cagliari. Sul sito del club granata si legge:” Torino F.C. S.p.A. comunica che dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 2 febbraio, saranno in vendita i mini-abbonamenti per le prossime due gare in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino: Torino – Venezia e Torino – Cagliari. Contestualmente aprirà anche la vendita dei tagliandi per la singola gara Torino-Venezia, in calendario sabato 12 febbraio alle ore 20.45. Si ricorda che, causa emergenza Covid-19, saranno in vendita un numero limitato di biglietti al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in massima sicurezza e adottando tutte le attuali indicazioni normative finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.” Per accedere allo stadio bisognerà avere il Super Green Pass e bisognerà indossare la mascherina FFP2.

Mini-abbinamento: i prezzi

25 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

25 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

30 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 16)

40 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16)

90 euro in Poltroncine Granata (45 euro per gli Under 16)

220 euro in Tribuna Grande Torino (110 euro per gli Under 16)