Calciomercato Torino / Fares, Pellegri, Ricci e Seck, questi i quattro rinforzi granata di gennaio: ecco quanto sono costati

Fine del mercato arrivata e somme da trarre per il Torino, che ha portato sotto la Mole quattro nuovi elementi nella sessione invernale. Juric aveva infatti esternato i limiti della sua rosa, colpita nell’ultimo periodo anche dal Covid. Vagnati ha quindi optato per dei colpi utili non solo nell’immediato, ma che possano rivelarsi alternative valide anche in futuro. Non di poco conto le spese effettuate (o da effettuare, nel caso dei riscatti) per evere i profili individuati: il totale ammonta infatti a 27,5 milioni, non tutti però da versare nell’immediato. Primo fra tutti Mohamed Fares, approdato in granata dalla Lazio, dopo l’ok del Genoa. L’algerino è costato a Cairo una cifra che si aggira attorno ai 6 milioni, ma che non va pagata nell’immediato. C’è infatti l’opzione del diritto di riscatto, che ad oggi difficilmente sarà versata, visto che l’ex biancoceleste si è infortunato gravemente al primo allenamento.

Toro, prestito per Pellegri e Ricci. Seck a titolo definitivo

Dopo di lui è infatti arrivato anche Pietro Pellegri. Prima del Toro, l’ex Genoa doveva passare a titolo definitivo al Milan, che non ha però ottenuto lo sconto sperato, e lo ha quindi restituito al Monaco. I monegaschi l’hanno quindi girato subito ai granata, con opzione per un’eventuale acquisizione a titolo difinitivo, che costerà eventualmente 6,5 milioni. Dopo l’attaccante, è arrivato il turno di Samuele Ricci, il più oneroso degli affari conclusi in questa finestra di mercato. Anche il promettente centrocampista dell’Empoli è arrivato in prestito, ma con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. I granata hanno versto i primi 2 milioni dei 10,5 totali previsti agli azzurri. Gli altri 8,5 arriveranno al passaggio definitivo del giovane al Toro. Ultimo ma non meno importante Demba Seck, acquistato a titolo definitivo dalla Spal per 5 milioni.