Impegnato in Coppa d’Africa, il nigeriano potrebbe aver perso il suo posto da titolare, di Vojvoda nell’ultimo periodo

Le gerarchie possono cambiare, soprattutto in caso di assenze. Quella di Aina, sopraggiunta per la risposta affermativa alla convocazione in Coppa d’Africa potreebbe essergli costata più cara del previsto. Juric ha infatti riscoperto Mergim Vojvoda, rendendolo il titolare ufficiale sulla fascia sinistra. Non è però l’unico ad insidiare l’esterno granata: ha infatti fatto ritorno anche Cristian Ansaldi, rimasto fuori dai giochi a cuasa di problemi di salute, ma già in panchina contro il Sassuolo. L’ex Chelsea dovrà quindi sgomitare per riconquistare il suo posto.

Aina, avventura sfortunata in Coppa d’Africa

Sulla lista partenti per la sessione di mercato, Aina è invece rimasto in granata. La sua permanenza è però stata solo teorica perchè per tutto il mese di gennaio è infatti rimasto lontano dalla Mole. La sua Nigeria ha chiamato e lui ha risposto, restando in panchina solo in occasione del match contro la Guinea-Bissau. L’impegno messo dalla sua Nazionale non è però bastato ad arrivare fino in fondo alla competizione. Gli ottavi contro la Tunisia si sono infatti trasformati nel capolinea, portando l’esterno granata a rientrare a Torino.

Toro, Vojvoda conquista Juric e soffia il posto ad Aina

Nel frattempo però, il suo posto è stato occupato da Mergim Vojvoda, entrato di diritto tra i preferiti di Ivan Juric dopo le ultime prestazioni convincenti. Sampdoria, Fiorentina e Sassuolo lo hanno visto protagonista: si è reso di due assist provvidenziali nelle prime due occasioni, distinguendosi in positivo anche nella terza. E non è di certo passato inosservato agli occhi del croato, che ne ha elogiato le prestazioni. È perciò ora difficile scalzarlo ed in lizza c’è già Ansaldi che attende pazientemente. La coda si è allungata e per accorciarla, la palla passa ad Aina.