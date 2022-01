Vojvoda cresce, anche sui cross. Juric svela: “Ne prova 30 di destro e 30 di sinistro dopo ogni allenamento”. E quei consigli di Ansaldi…

Grande vittoria dei granata contro la Sampdoria a Marassi, uno dei protagonisti della partita è sicuramente Mergim Vojvoda. Con il secondo assist consecutivo, infatti, l’esterno sinistro di Juric ha permesso al Torino di pareggiare momentaneamente il risultato dopo il gol del vantaggio di Caputo. Come contro la Fiorentina il gol di Singo è arrivato su cross di Vojvoda. Nel post partita Ivan Juric ha parlato molto bene del numero 27 granata raccontando di come il cambio di posizione lo abbia aiutato a crescere e a prendere il posto da titolare e di come sia migliorato soprattutto nei cross. Infatti il tecnico granata ha svelato che l’esterno kossovaro dopo ogni allenamento resta al Filadelfia e si allena a crossare: prova 60 cross, 30 di destro e 30 di sinistro. Il 26enne granata è riuscito a scalare le gerarchie di Juric, infatti a inizio stagione lui giocava sulla destra dove era chiuso da Singo che fino dall’inizio della gestione di Juric è stata una risorsa importante per il Torino. Tuttavia, Vojvoda ha continuato a lavorare e quando Juric ha deciso di provare a schierarlo sulla sinistra ha dimostrato al tecnico croato di poter essere impiegato con più frequenza sull’out di sinistra. Da allora non ha più perso la titolarità diventando un punto fermo nel gioco di Juric.

L’aiuto di Ansaldi è stato determinante nella crescita di Vojvoda

Cristian Ansaldi in questa stagione ha avuto diversi problemi fisici e per questo non è riuscito a giocare con continuità, tuttavia è riuscito ad aiutare i suoi compagni di squadra anche senza giocare; il suo aiuto è anzi stato molto importante, infatti l’esterno argentino ha aiutato Vojvoda, suo compagno di reparto, dandogli consigli su come crossare. Il 26enne ha subito fatto tesoro dei consigli del compagno più esperto e i risultati si vedono. Andando a guardare i cross di Vojvoda è spontaneo pensare ad Ansaldi, infatti le tipiche finte che precedono i cross dell’argentino si ritrovano in quelle che il kossovaro fa prima di spedire il pallone in area di rigore.

Lo stesso Vojvoda ha confermato che il numero 15 dei granata lo ha aiutato moltissimo dandogli tanti consigli sulle finte e su come crossare in modo più efficace possibile. Nella stessa azione che ha portato al primo gol dei granata contro la Sampdoria si può vedere chiaramente che prima dei due cross (il primo dei quali viene respinto dalla difesa della Sampdoria mentre il secondo arriva a Singo che segna) Vojvoda finta il cross con il destro per spostare palla e mettere dentro la sfera con il piede opposto. I cross di Vojvoda hanno dato molti problemi alla difesa blucerchiata e uno di questi è stato determinate per il risultato finale.