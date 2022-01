Due panchine consecutive per Pobega, Juric gli preferisce Mandragora. Il motivo? C’entra anche il futuro: Rolly sarà del Toro, Tommaso tornerà al Milan

Sia contro la Fiorentina che contro la Sampdoria, Pobega è partito dalla pancina entrando nel finale di partita sempre al posto di Praet. Mandragora lo ha scalzato nelle ultime due gare e ha giocato bene in entrambe, aiutando il centrocampo granata a palleggiare con qualità e a tenere palla per far stancare i giocatori avversari e per aprire la loro difesa e trovare il varco per andare in porta. Queste due panchine consecutive per Il numero 4 granata fanno nascere molti dubbi sulle intenzioni di Juric per il prossimo futuro, il tecnico forse preferirà costantemente Mandragora? O deciderà di alternare i due così da non doversi privare delle prestazioni di nessuno dei due?

Uno di proprietà del Milan, l’altro del Toro

Molte sono le cose da valutare, prima di tutto il fatto che mentre Pobega è di proprietà del Milan e a fine stagione tornerà in maglia rossonera, il prestito di Mandragora prevede l’obbligo di riscatto nel caso in cui si raggiungano determinati obiettivi sportivi: scatterà, insomma, a fine stagione e il classe ’97 diventerà interamente di proprietà del Toro. Tuttavia, guardando le statistiche ci si rende conto dell’importante aiuto che il centrocampista di proprietà del Milan ha fornito ai granata: infatti con 4 gol e 1 assist è uno dei migliori marcatori granata insieme a Sanabria con 4 gol e dopo Brekalo che è a quota 5 gol. Mandragora invece non ha ancora trovato il suo primo gol in campionato e ha fornito 2 assist, tuttavia l’aiuto del centrocampista numero 38 sta soprattutto nel migliorare le capacità di palleggiare e tenere palla della squadra.

Pobega è destinato a essere il vice di Mandragora?

Viste le precedenti considerazioni sembrerebbe che Juric abbia iniziato a preferire Mandragora al più giovane Pobega nonostante quest’ultimo abbia sempre garantito, oltre a gol e assist, un grande intensità a centrocampo. Anche anche nel caso in cui Mandragora sia diventato il favorito per il posto da titolare di fianco a Lukic, che ormai è diventato un titolare inamovibile, non è detto che Pobega diventi semplicemente un sostituto della coppia di centrocampo; infatti il numero 4 potrebbe essere schierato sulla trequarti qualora servisse, Juric ha già provato questa soluzione, anche nelle ultime due sfide ha fatto entrare il classe ’99 al posto di Praet quindi non sulla mediana dove era abituato a giocare, ma più avanzato, andando a giocare alle spalle della punta. Pobega potrebbe anche quindi essere impiegato con costanza in posizione avanzate, tuttavia è più probabile che lui e Mandragora si alternino al fianco di Lukic.