Juric non si nasconde: “Ci siamo conquistati questa classifica”. Cairo imita l’Atalanta: “Obiettivo 40 punti”. Ora il calendario può dare una mano al Torino

Da un lato il pragmatismo di Ivan Juric, dall’altro la scaramanzia per imitazione del presidente Urbano Cairo. Il rapporto del Torino con l’idea di Europa è diviso in due. Dopo le vittorie contro Fiorentina e Sampdoria – belle e convincenti -, i granata sono noni in classifica a meno tre dal sesto posto. Un piazzamento che ingolosisce, anche se la strada è lunga, da qui alla fine del campionato. La squadra ha trovato un’identità chiara e i risultati, in questo avvio del girone di ritorno, hanno accompagnato le prestazioni.

Cairo e Juric: scaramanzia e pragmatismo

Juric ha dato pieno merito ai suoi ragazzi: “Fino ad oggi ci siamo conquistati la nostra posizione in classifica, soprattutto con queste due vittorie, arrivate in modo chiaro e netto. Ma ora pensiamo già alla prossima”. Cairo ha volato basso, pur elogiando la squadra: “Dobbiamo continuare così, partita dopo partita, senza montarci la testa. Alla fine faremo i conti. In ogni campionato all’Atalanta dicono che il primo obiettivo è arrivare a quaranta punti. Se lo dicono loro, che sono in Europa da alcuni anni, possiamo dirlo anche noi”.

Torino, il calendario (sulla carta) è favorevole

Alla quota 40, di punti ne mancano nove. Per la qualificazione alla prossima Europa League, invece, ne servirebbero ben di più. L’obiettivo è ambizioso, per un club che l’anno scorso si salvava alla penultima giornata. Eppure le domande sull’Europa a cui la stampa sta iniziando a sottoporre Juric non sono certo campate per aria. Procedendo passo dopo passo, c’è un calendario che potrebbe dare qualche assist, da qui alla fine di febbraio. Prima del derby del 20 febbraio, i granata affronteranno Sassuolo, Udinese e Venezia: neroverdi e lagunari in casa, friulani in trasferta. Poi ci sarà la sfida contro la Juventus allo Stadium e infine quella contro il Cagliari, di nuovo al “Grande Torino”. Quattro partite contro squadre che seguono in classifica, di cui tre in casa. Sulla carta, è un vantaggio da non sprecare.