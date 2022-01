“Fares? Non mi aspetto molto subito”. L’esterno sinistro da poco arrivato a Torino partirà indietro nelle gerarchie di Juric

Il recente arrivo di Mohamed Fares a Torino ha fatto nascere qualche dubbio su chi giocherà in futuro sull’out di sinistra, infatti la costante crescita di Vojvoda su quel lato potrebbe rendere difficile guadagnare la titolarità al numero 93. Fares, Ansaldi, Vojvoda e Ola Aina (che però è in uscita dalla squadra) sono tutti giocatori che Juric potrebbe decidere di schierare sull’out di sinistra, mentre sulla destra Singo è diventato un titolare inamovibile. Sulla fascia sinistra, al momento, il preferito di Juric è Vojvoda che da inizio stagione è molto migliorato e che nelle ultime due partite ha fornito due assist molto importanti, Ansaldi, invece, in questa stagione ha avuto numerosi problemi fisici che lo hanno costretto a saltare diverse gare, ma è comunque un giocatore importante per i granata. Con l’arrivo di Fares le cose potrebbero cambiare anche se probabilmente non saranno stravolte. Infatti il tecnico granata ha detto di non aspettarsi molto dall’esterno algerino nell’immediato visti anche i frequenti problemi fisici che ha avuto in passato, tuttavia ha poi aggiunto che Fares si adatta bene al suo modulo e che quindi sicuramente potrebbe trovare spazio.

Come cambiano le cose con il nuovo acquisto?

Con l’arrivo di Fares è probabile che qualcosa cambi, probabilmente il titolare a sinistra continuerà ad essere Vojvoda e Ansaldi e Fares si alterneranno per dargli fiato entrando a partita in corso, Ola Aina invece, che ora è ancora occupato con la nazionale Nigeriana in Coppa d’Africa, potrebbe anche salutare nel mercato di gennaio. Quindi Fares probabilmente non partirà titolare, almeno inizialmente, ma potrebbe entrare a partita in corso e giocare qualche spezzone di partita per abituarsi al ritmo e al gioco del Torino. Ovviamente farà il possibile in allenamento e nelle occasioni che il tecnico granata vorrà concedergli per far cambiare idea al suo allenatore e ottenere una maglia da titolare e per convincere il club granata a riscattarlo a fine stagione. Tuttavia parte notevolmente in svantaggio rispetto a Vojvoda.