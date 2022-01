L’arbitro Serra dopo il grave errore si è scusato con il Milan, nessuno si scusò con il Toro dopo ben due torti arbitrali

Nei minuti di recupero di Milan-Spezia l’arbitro Marco Serra ha commesso un errore molto grave non convalidando il gol segnato da Junior Messias. Il direttore di gara appena prima che l’attaccante brasiliano segnasse aveva interrotto il gioco per un fallo di Bastoni ai danni di Rebic, sbagliando. Serra, visibilmente molto amareggiato, al termine della partita si è scusato con i giocatori del Milan, con i rossoneri che hanno cercato di rincuorare l’arbitro. Adesso per lui è arrivato uno stop da parte dell’Aia. Un episodio che potrebbe far irritare molto il Toro, dato che i granata nella prima giornata della stagione 2017/2018 si videro annullare un gol di Berenguer. Gol annullato per un fuorigioco inesistente, con un errore da parte dell’arbitro Massa che pesò molto ai fini del risultato. Un caso che poi si è ripetuto a distanza di un anno sempre ai danni del Toro e di Berenguer, con lo spagnolo autore di un gol regolare all’Udinese ma con l’arbitro Valeri che aveva fischiato il fuorigioco dopo che l’assistente Caliari aveva alzato la bandierina pochi istanti prima che il pallone finisse in rete. Ma per il Toro oltre al danno anche la beffa. Dopo questi due episodi nessun arbitro si scusò con i granata e nessun arbitro fu stoppato per qualche giornata in seguito di questi gravi errori.