Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della Sampdoria dopo la rescissione col Torino: arriva l’annuncio

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo aver rescisso col Torino il contratto che era ancora valido fino a giugno 2022, il tecnico di Giulianova ha firmato con i blucerchiati per sei mesi con opzione di rinnovo fino al 2024. Ecco il comunicato: “L’U.C. Sampdoria dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024. Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società”.