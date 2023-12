Il presidente del Torino è intervenuto ai Gazzetta Sport Awards: “Obiettivo Europa? Queste cose non le dico”

Si sono tenuti a Milano i Gazzetta Sport Awards e, al termine dell’evento, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato anche del momento della squadra granata ma anche di Ivan Juric e del futuro del tecnico: “Juric è con noi da due anni e mezzo e abbiamo fatto due buoni campionati, quest’anno secondo me la squadra può migliorarsi avendo tenuto tutti e avendo fatto investimenti importanti. Sono soddisfatto, lui ha la mia stima. Poi vediamo, per il futuro ci vedremo, ne parleremo, poi se sarà possibile andare avanti dopo questi tre anni a me farebbe piacere”.

Cairo su Zapata

Il presidente granata è tornato poi anche sulla doppietta di Zapata all’Atalanta: “Duvan l’ho incontrato immediatamente quando è arrivato, l’ho visto subito. E’ un ragazzo di grande spessore, di cuore, non è soltanto un grande attaccante che ha dato un aiuto importante alla squadra. Le lacrime hanno toccato il cuore”.

Sugli obiettivi stagionali

Cairo non si è invece sbilanciato sugli obiettivi stagionali: “Obiettivo Europa? Io queste cose non le dico, meglio essere prudenti nelle dichiarazioni pur sapendo quali sono gli obiettivi e continuando a lavorarci sottotraccia. La gara con l’Atalanta conferma che abbiamo fatto le cose bene con Vagnati e Juric”.

Sui diritti TV

Infine, sulla questione dei diritti TV della Serie A: “Il nostro è un campionato interessante, lo scorso anno ha prodotto 3 finaliste in Europa. Se uno pensa all’Inghilterra, dove i diritti tv sono alla metà, serve guardare i diritti verso l’estero, in cui il rapporto con l’Italia è un settimo. Però abbiamo una percentuale da Sky e DAZN in caso di aumento degli abbonamenti. Serve intervenire sulla pirateria, ci sarebbero un milione e mezzo di abbonamenti da recuperare dal pezzotto. Il nostro è comunque un discreto accordo”.