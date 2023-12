Vanja Milinkovic-Savic è tornato in porta contro l’Atalanta: superata la prova a pieni voti con parate decisive

Contro l’Atalanta, nel 3-0 casalingo del Toro, non ci sono bocciati. La squadra ha fatto una grande partita ed è giusto riconoscerne i meriti. Tra i pali, anche Vanja Milinkovic-Savic ha superato la prova. Le sue parate, contro la Dea, sono state decisive. Contro il Bologna, Juric lo aveva visto stanco dopo la Nazionale Serba e aveva preferito far giocare Gemello. Nonostante l’errore del Dall’Ara, la Maratona prima di Torino-Atalanta gli ha dedicato un coro. Adesso però è tornato a giocare, come ampiamente dichiarato da Juric, il portiere titolare del Torino. Nell’ultima partita il numero 32, è stato sempre attento e determinato negli interventi. Spiccano in particolare tre belle parate. La prima è arrivata nel primo tempo, su De Ketelaere. Sullo 0-0, una carambola ha permesso al belga di trovarsi a tu per tu con Vanja: il portiere ha parato il suo sinistro. Le altre parate invece, sono state nel secondo tempo. Una su Miranchuk, l’altra bellissima su Pasalic. Quella sul croato, è stata davvero una grande parata, in tuffo.

I complimenti di Juric

Juric ha sempre creduto nel portiere serbo. Nonostante gli errori e le critiche, non ha mai perso il posto da titolare. Dopo il 3-0, Juric si è espresso così:“Quando metti uno come Vanja in porta, è una sfida. Per me l’importante è che lavori forte. Siamo contenti di lui, ha tanto potenziale. Oggi è stato perfetto e bravo“. La sfida è stata quella di mettere titolare, un portiere che non lo era mai stato prima. Si tratta di un portiere moderno, abile con i piedi, che può migliorare ancora tanto. Il suo atteggiamento nel modo di lavorare è quello giusto.

Cairo e gli elogi

Cairo è soddisfatto dei suoi portieri e crede in Vanja, Gemello e Popa. Queste sono state le sue parole: “Se può arrivare un nuovo portiere nel mercato di gennaio? Assolutamente no, nella maniera più assoluta. Su Milinkovic crediamo molto, Gemello ha avuto una giornata sfortunata ma ha grande potenziale e anche su Popa crediamo“.