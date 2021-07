Allo stadio Filadelfia lo striscione contro il presidente Cairo, firmato dalla Curva Maratona: una risposta dopo le frasi in conferenza

La risposta alle parole di oggi di Urbano Cairo, che aveva dichiarato di “non vedere” la contestazione dei tifosi. Davanti al Filadelfia, dove il Torino di Juric ha iniziato ad allenarsi proprio oggi, un grande striscione recita “Cairo Vattene” ed è firmato La Maratona. Nelle ultime settimane i tifosi, o in maniera goliardica – come nel caso dei nanetti – o attraverso dei camion vela in giro anche nella città di Milano, nei “luoghi di Cairo”, avevano fatto sentire la loro voce, in attesa di tornare allo stadio.