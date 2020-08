Linetty e Vojvoda subito in Nazionale: convocati da Polonia e Kosovo - Toro.it

I calciatori del Torino convocati in Nazionale per gli impegni di settembre 2020: Giampaolo perderà subito Vojvoda e Linetty

L’uno si unirà domenica alla Polonia, l’altro (assieme a Ujkani) si radunerà lunedì 31 agosto con il resto del Kosovo. Karol Linetty e Mergim Vojvoda lasceranno tra pochi giorni il ritiro del Filadelfia – dove sono giunti tra ieri e oggi – per gli impegni delle rispettive Nazionali, entrambe protagoniste dell’imminente Nations League. I due nuovi acquisti del Torino compaiono tra i convocati delle due selezioni, come ormai è per loro consueto. La Polonia affronterà il 4 settembre l’Olanda e il 7 la Bosnia, mentre il Kosovo sarà impegnato il 3 settembre contro la Moldavia e il 6 contro la Grecia.

Ancora si attendono, invece, i convocati di Roberto Mancini. Belotti e Sirigu potrebbero trovare posto nella lista per le gare contro Bosnia e Olanda.