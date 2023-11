Diversi giocatori del Torino sono stati convocati con le rispettive nazionali durante questa sosta di novembre del campionato

Dopo il pareggio contro il Monza dell’ultimo turno il Torino ha due settimane di tempo per preparare l’importante sfida contro il Bologna di Thiago Motta, che conta solo due sconfitte in 12 partite. Si va infatti incontro all’ultima sosta per le nazionali del 2023, quella decisiva per le sorti dell’Italia in vista dell’Europeo del 2024 in Germania. Juric dovrà fare i conti con diverse assenze, in quanto nove calciatori sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Spicca il ritorno di Buongiorno in azzurro, mentre tra gli altri sono presenti Gineitis con la Lituania, Rodriguez con la Svizzera, Vlasic con la Croazia e non solo. Il programma.

Torino, tutti gli impegni dei Nazionali

15 novembre

Israele-Svizzera ( Rodriguez )

) Belgio-Serbia (Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic)

16 novembre

Montenegro-Lituania (Gineitis)

17 novembre

Italia-Macedonia ( Buongiorno )

) Cile-Paraguay ( Sanabria )

) Polonia-Repubblica Ceca (Zima)

18 novembre

Svizzera-Kosovo ( Rodriguez , Vojvoda )

, ) Lettonia-Croazia (Vlasic)

19 novembre

Cipro-Lituania ( Gineitis )

) Serbia-Bulgaria (Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic)

20 novembre

Ucraina-Italia ( Buongiorno )

) Repubblica Ceca-Moldavia (Zima)

21 novembre

Kosovo-Bielorussia ( Vojvoda )

) Romania-Svizzera ( Rodriguez )

) Croazia-Armenia (Vlasic)

22 novembre

Paraguay-Colombia (Sanabria)