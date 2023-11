Il lituano dovrà mettersi alle spalle la leggerezza che ha portato al pareggio degli uomini di Palladino: ripartirà dal Montenegro

Tempi duri per Gvidas Gineitis. Il giovane centrocampista granata, che con il cambio di modulo ha trovato sempre più spazio nel centrocampo del Toro, è stato protagonista di un errore decisivo all’U-Power Stadium. Il lituano, dopo un controllo sbagliato, ha permesso a Colpani di involarsi verso Milinkovic-Savic in campo aperto. Il gioiellino di Palladino non ha poi sbagliato e con freddezza ha battuto il serbo per il gol del definitivo pareggio. Il classe 2004 ha accusato il colpo sotto il punto di vista psicologico ed è uscito dal campo in lacrime. Ma a riportare un clima di serenità ci ha pensato Ivan Juric, al termine del match: “Succede. È giovane e ha sbagliato solo in quella cosa. Per il resto è stato perfetto come senso di posizione e personalità. È un ragazzino emotivo, ci sta quanto accaduto, lo farà crescere sicuramente”. Parole di incoraggiamento e di fiducia, per un ragazzo che ora dovrà scrollarsi di dosso quella leggerezza.

La Lituania per ripartire

Ora Gineitis avrà due gare da giocare con la sua nazionale. L’accesso agli Europei è ormai sfumato e quella contro il Montenegro sarà una sfida tutt’altro che decisiva. Il centrocampista granata potrà dunque affrontarla con la giusta serenità e senza troppe pressioni. Poi potrà pensare all’amichevole contro il Cipro, in programma tre giorni dopo. Juric lo aspetta a mente libera per il complicato match contro il Bologna, in programma alla ripresa del campionato. Sarà un vero e proprio esame di maturità per il Torino, che avrà l’occasione di scavalcare i rossoblù in classifica.