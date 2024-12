Brutta prestazione da parte del centrocampista lituano al Ferraris contro il Genoa, troppe le occasioni sprecate

Una delle note stonate della partita contro il Genoa è stata Gvidas Gineitis. Il centrocampista, impiegato da Vanoli come mezzala sinistra, è apparso eccessivamente timido e privo di quella determinazione che ci si aspetta da un calciatore della sua posizione. Più volte, infatti, Gineitis ha preferito rifugiarsi in passaggi sicuri, senza mai osare o prendersi le responsabilità nel momento di affrontare l’area avversaria.

Più spazio dopo l’infortunio di Ilic

Gineitis sta vivendo un’opportunità importante con l’infortunio di Ilic, che gli ha concesso maggiore spazio nella formazione titolare del Torino. Tuttavia, il giovane centrocampista non sta sfruttando questa chance come ci si aspettava. Le sue prestazioni sono ben lontane da quelle che potrebbero giustificare il suo posto in campo, con una condizione fisica e mentale che sembra non essere al massimo.

Spesso timido nei duelli e privo di incisività al momento di finalizzare, Gineitis non riesce a far valere il suo potenziale. Nonostante l’occasione di essere una figura chiave in mezzo al campo, la sua prestazione si riduce a pochi lampi sporadici, senza quella continuità e aggressività che servirebbero per farlo emergere. Se non riuscirà a reagire rapidamente, rischia di perdere terreno nella lotta per un posto da titolare, con il Torino che ha bisogno di giocatori pronti a dare il massimo in ogni momento.

Poca cattiveria e freddezza sotto porta

Nel primo tempo, il centrocampista granata ha avuto un’ottima occasioni da gol, ma l’ha sprecata malamente. Troppo debole il colpo di testa che, nel primo tempo, è stato facilmente bloccato dal portiere genoano Leali. In un contesto in cui il Torino aveva bisogno di una scossa, la sua mancanza di cattiveria e incisività ha reso ancora più difficile la produzione offensiva granata.

Gvidas Gineitis