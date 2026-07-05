Dopo Cacciamani e Ciammaglichella potrebbe essere l’attaccante a trasferirsi in prestito a Castellammare, in Serie B

Un sodalizio di mercato che pare voler proseguire quello tra Torino e Juve Stabia: dopo il passaggio di Abate dalle vespe ai granata e il ritorno dai prestiti di Cacciamani e Aaron Ciammaglichella, potrebbe essere un giocatore dei granata a fare il percorso inverso. Dopo diverse stagioni passate con la Primavera del Torino, di cui è bomber indiscusso, Tommaso Gabellini è pronto a vivere una nuova esperienza nel mondo del calcio dei grandi e la Juve Stabia ha messo gli occhi su di lui per rinforzare il proprio parco attaccanti, in vista della prossima stagione di Serie B.

Fare esperienza e trovare minutaggio

Dopo le numerose stagioni passate con le giovanili, per Gabellini è giunto il momento di cambiare aria e campionato. Per quanto il rendimento del 9 granata sia stato eccellente negli ultimi anni, il livello del campionato Primavera è evidentemente di grado altamente inferiore rispetto ai campionati professionistici di Lega Pro, Serie B e Serie A e Gabellini necessita di prendere fiducia e consapevolezza delle proprie capacità in campionati di livello superiore.

Un prestito con uno sguardo al futuro

La possibile partenza in prestito di Gabellini sarebbe un’operazione lungimirante da parte della società granata che, come accaduto con Cacciamani, potrebbe poi ritrovare il calciatore tra un anno con più esperienza e minuti sulle gambe. Il centravanti potrebbe inoltre essere l’uomo giusto per la nuova Juve Stabia di De Giorgio e i numeri sono dalla sua parte, con ben 31 gol realizzati nelle ultime 3 stagioni. L’attaccante è dunque sul punto di lasciare, seppur temporaneamente, il Torino dopo circa 3 anni.