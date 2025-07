Il Torino ha avuto contatti con il Tolosa per Zakaria Aboukhlal. L’esterno marocchino è reduce da un’ottima stagione in Ligue 1

Proseguono i lavori in casa Torino per rinforzare la trequarti. Dopo l’arrivo di Cyril Ngonge dal Napoli, i granata valutano nuovi profili. Tra questi c’è Zakaria Aboukhlal, esterno destro del Tolosa. Il giocatore è reduce da un’ottima stagione.

Oltre ad aver lasciato il segno in Ligue 1, Aboukhlal nelle scorse stagioni si è distinto anche in Europa League. Il Toro sonda profili esperti in ottica europea per tornare a giocare le coppe che mancano, ormai, da troppo tempo.

Gol e assist: il biglietto da visita di Aboukhlal

Zakaria Aboukhlal è un giocatore pericoloso nella trequarti avversaria. Il marocchino ha concluso la scorsa stagione con 27 presenze, 7 gol e 4 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Due anni fa il classe 2000 ha toccato il suo career high di reti stagionali: 10.

Un esterno abile palla al piede e pericoloso nelle incursioni, questo è il biglietto da visita di Zakaria Aboukhlal. Il marocchino è l’esterno perfetto per il gioco di Baroni, che chiede alle sue ali rapidità e occasioni da gol.

Il calciomercato del Torino

Il Torino è stato tra i club più attivi della Serie A nei primi due mesi del calciomercato estivo. La cessione più remunerativa dei granata è stata quella di Samuele Ricci, accasatosi al Milan per 25 milioni di euro, bonus inclusi. Diversi giocatori hanno salutato il Toro alla scadenza del contratto, mentre altri, da svincolati, hanno firmato per i granata.

Il caso è quello di Ardian Ismajli, difensore ex Empoli. L’albanese ha scelto il Torino dopo la scadenza dell’accordo che lo legava al club toscano. Ismajli non è stato l’unico empolese arrivato al Filadelfia. I granata hanno ingaggiato anche Tino Anjorin. In attacco, il Toro si è assicurato Cyril Ngonge dal Napoli. Milinkovic-Savic percorrerà la strada inversa, salutando i granata e accasandosi alla corte di Antonio Conte.