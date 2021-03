Il programma dei granata in Nazionale / Ad aprire le danze Ujkani, Vojvoda, Gojak e Lukic, che termina martedì 30 marzo

L’ultima prova del nove prima di Euro2021 comincerà questa sera. Sono diversi i granata arruolati dalle rispettive Nazionali per rappresentarle nella pausa di questa settimana. Amichevoli e partite di qualificazione al Mondiale 2022 terranno impegnati gli otto giocatori del Toro fino al 31 marzo, che chiuderà definitivamente il ciclo. Ad aprire le danze ci pensa Gojak con la sua Bosnia-Erzegovina questa sera alle 20.45. In contemporanea, scenderanno in campo anche Ujkani e Vojvoda in un’amichevole contro la Lituania e Lukic contro l’Irlanda. Domani, giovedì 25 marzo, è invece il turno della Svizzera di Rodriguez, che giocherà contor la Bulgaria alle 18.00. La sera sarà invece tinta di azzurro, con l’Italia di Mancini che affronterà la Finlandia.

Nazionale, Lukic chiude in anticipo rispetto agli altri

Dopo la pausa di venerdì, si riprende sabato, nuovamente con il serbo, impegnato in Serbia-Portogallo alle 20.45, con Gojak, in campo contro la Costa Rica alle 18.00 e Belotti, Sirigu e Mandragora, che affronteranno la Bulgaria. Domenica tornano in campo il Kosovo contro la Svezia alle 20.45 contemporaneamente alla Svizzera, impegnata con la Lituania. Martedì 30 è la data dell’ultima sfida della Serbia di Lukic, inc ampo contro l’Azerbaigian alle 18.00. L’ultimo giro di boa degli altri è mercoledì 31: gli Azzurri sfidano la Lituania alle ore 20.45. Alla stessa ora si giocano anche Bosnia Erzegovina-Francia (Gojak), Spagna-Kosovo (Ujkani e Vojvoda) e Svizzera-Finlandia (Rodriguez).

Di seguito il calendario completo degli impegni Nazionali dei giocatori del Toro:

Mercoledì 24 marzo

Finlandia-Bosnia Erzegovina ore 20:45 (Gojak)

Kosovo-Lituania ore 20.45 (Ujkani, Vojvoda)

Serbia-Irlanda ore 20:45 (Lukic)

Giovedì 25 marzo

Italia-Irlanda del Nord ore 20.45 (Sirigu, Mandragora, Belotti)

Bulgaria-Svizzera ore 18.00 (Rodriguez)

Sabato 27 marzo

Bulgaria-Italia ore 20.45 (Sirigu, Mandragora, Belotti)

Serbia-Portogallo ore 20:45 (Lukic)

Bosnia Erzegovina-Costa Rica ore 18.00 (Gojak)

Domenica 28 marzo

Kosovo-Svezia ore 20.45 (Ujkani, Vojvoda)

Svizzera-Lituania ore 20:45 (Rodriguez)

Martedì 30 marzo

Azerbaigian-Serbia ore 18.00 (Lukic)

Mercoledì 31 marzo

Lituania-Italia ore 20.45 (Sirigu, Mandragora, Belotti)

Bosnia Erzegovina-Francia ore 20.45 (Gojak)

Spagna-Kosovo ore 20.45 (Ujkani, Vojvoda)

Svizzera-Finlandia ore 20:45 (Rodriguez)