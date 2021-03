Da Cottafava, uomo di Vagnati, al ritorno di Coppitelli: così Massimo Bava è di nuovo al centro del processo decisionale, nel Torino Primavera

Stavolta la decisione l’ha presa e portata a termine Massimo Bava, che in estate aveva invece dovuto costruire il Torino Primavera versione 2020/2021 in stretta collaborazione con Davide Vagnati. Il responsabile del settore giovanile ha scelto, d’accordo con il presidente Cairo, di riportare in granata Federico Coppitelli. Sarà l’allenatore già vincitore, con i Torelli, della Coppa Italia 2018 e della Supercoppa l’anno successivo a prendersi l’annosa responsabilità di tentare la scalata salvezza. Ieri, giorno del primo allenamento, è stato accolto proprio da Bava. Ed entrambi hanno parlato alla squadra: saranno loro, i punti di riferimento dell’Under 19 da qui alla fine della stagione, l’uno per la parte tecnica, l’altro sul fronte dirigenziale.

Era stato Vagnati a scegliere Cottafava

Bava è tornato ad occuparsi dei giovani nel maggio scorso, quando l’arrivo di Vagnati in prima squadra lo aveva costretto a fare un passo di lato dalla carica di direttore sportivo dei grandi. Ha ricevuto il mandato presidenziale per decidere di tutto, dall’Under 18 in giù (con l’aggiunta del dossier – scottante – del centro sportivo Robaldo). Ma, per la Primavera, Vagnati si era riservato parte delle competenze: ha scelto l’allenatore – Cottafava, ora silurato dopo un fallimento sportivo evidente – e due giocatori in particolare, Horvath e Kryeziu, giunti proprio da Ferrara.

Coppitelli, invece, è un fedelissimo di Bava

Con il progredire del campionato e delle sconfitte – otto in tutto su quindici partite -, il Toro si è ritrovato penultimo. Dopo il k.o. nello scontro diretto contro la Lazio, serviva una scossa. L’ha data Bava, che meditava da giorni il cambio in panchina. E stavolta ha scelto lui: è tornato su Coppitelli, su cui già aveva puntato a sorpresa dopo l’addio di Longo, nel 2016, e ha spianato la strada verso il colloquio decisivo tra l’allenatore e Cairo, andato in scena nella notte tra lunedì e martedì. Insomma, ora le redini sono di nuovo salde tra le sue mani. E’ da vedere se basterà per salvare la Primavera dalla retrocessione.