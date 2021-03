Le dichiarazioni dell’ex tecnico granata Gian Piero Ventura sul Torino ed un eventuale ritorno da dt nel club di Cairo

Fermo da qualche tempo, Gian Piero Ventura non ha smesso di seguire la Serie A ed in particolare alcune realtà. Tra queste anche il Torino, club dove ha allenato per cinque anni ed al quale è rimasto legato. La situazione dei granata è poco rosea e l’ex ct della Nazionale commenta così la lotta retrocessione a TuttoMercatoWeb: “Spezia e Benevento hanno dimostrato che facendo calcio e avendo buone idee si può ribaltare la previsione iniziale. La Fiorentina con il cambio di allenatore vuol dire che non si sente sicura, vedere Cagliari e Torino lottare per la salvezza è raro. Ma a parte il Crotone che è stato condannato dalla partita contro il Bologna, è tutto aperto”.

Ventura: “Ho detto no a tutti, voglio creare i presupposti dall’inizio”

Continua poi con la situazione giovani, prendendo come esempio proprio uno dei profili più interessanti del Toro attuale: “In questi ultimi due anni c’è stata un’infornata importantissima di giovani. Si parla poco di Singo del Torino: un giocatore di grandíssima prospettiva. Anche il Parma ha giovani interessanti. Ma poi ci sono le esigenze di classifica che magari a volte penalizzano i giovani”.

Arriva però poi la questione più spinosa: un suo eventuale ritorno in granata: “Io vicino a tornare al Toro? Sono stato chiamato un po’ di volte in situazioni diverse da altre squadre, ma non aveva senso subentrare. Ho detto no a tutti, voglio creare i presupposti dall’inizio. Mi vedo nel calcio. Ho fatto trentasei anni ininterrotti di panchina. Da un lato c’è l’amore per il campo e i giocatori e dall’altro quello per il calcio. Se ci fosse la possibilità… Magari a Torino? Per qualsiasi ruolo ha un senso se parto dall’inizio”.