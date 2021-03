Lettera aperta del gruppo “Resistenti Granata 1906” per Urbano Cairo: “Vogliamo il logo del Grande Torino sulla Mole”

Dalle pagine di TuttoSport, che già aveva ospitato le altre iniziative del gruppo Facebook “Resistenti Granata 1906”, ha iniziato a circolare questa mattina la lettera aperta che proprio il gruppo di tifosi, che si è reso protagonista in queste settimane, ha voluto indirizzare al presidente Urbano Cairo. L’obiettivo è sempre lo stesso: chiedere al patron granata la cessione della società: “Egregio dottor Urbano Cairo, siamo il gruppo facebook “Resistenti Granata 1906”, gruppo nato per raccogliere le istanze dei tantissimi tifosi estremamente delusi dalla sua gestione e seriamente preoccupati per l’evidente e costante declino della società che amiamo. Gruppo che dallo scorso mese di gennaio, oltre ad agire sui social network, grazie all’auto finanziamento, sta pubblicando avvisi su quotidiani, noleggiando camion vela e spazi di affissione, per chiederle a gran voce di RESTITUIRCI IL TORO, mettendo in vendita la società in modo serio e trasparente, per permetterci di ambire ad un futuro migliore, possibilmente costituito da seri progetti strutturali ed ambizioni sportive. Stesse richieste portate avanti – tramite altre iniziative che avrà avuto modo di notare – anche da numerosi Toro Club, dall’associazione Toro Mio, da un forum di tifosi granata e da gruppi di tifosi della Curva Primavera“.

Resistenti Granata, la lettera a Cairo

La lettera continua: “Lei ha avuto quasi 16 anni di tempo per dimostrarci le sue capacità, le sue ambizioni, i suoi progetti, ma – nonostante le sue innumerevoli mirabolanti promesse – ad oggi, oltre all’ennesimo campionato fallimentare della prima squadra, secondo consecutivo a rischio retrocessione, ci ritroviamo con un centro allenamento blindato (già prima della pandemia) e per la maggior parte incompiuto, un centro per le giovanili che da cinque anni aspetta la posa della prima pietra, un Museo ancora confinato a Grugliasco, un settore giovanile allo sfascio con la Primavera a rischio retrocessione, uno scouting che non ha mai preso realmente vita, un organigramma societario da squadra cadetta, una sede sociale rappresentata da un trilocale disabitato, i nostri numerosi trofei scomparsi nel nulla, un cosiddetto “esperimento sociale” che ha decimato le voci della curva a lei non gradita.

Una serie vergognosa di derby persi, sessioni di mercato estenuanti nei tempi e nei modi e dall’esito fallimentare rispetto alle necessità del mister in carica, nessuna azione di coinvolgimento rivolta ai bambini/ragazzi granata, bambini che dovrebbero essere i tifosi di domani e che da troppi anni non hanno più alcuna motivazione per tifare Toro. Bambini che probabilmente a breve perderanno anche il loro idolo, un uomo, un calciatore da Toro, Andrea Belotti.

Le richieste per il 4 maggio

“Per tutti questi motivi le CHIEDIAMO di far proiettare sulla Mole Antonelliana, in occasione del prossimo 4 maggio, il marchio utilizzato dalla squadra del Grande Torino, come già sarebbe dovuto essere negli anni passati, considerando che l’omaggio della Città è rivolto a loro, gli Invincibili periti a Superga. Mai come quest’anno, il logo della società di sua proprietà, che nulla rappresenta dell’orgoglio, del senso di appartenenza e dei valori in cui NOI TIFOSI crediamo (e che, nonostante tutto, non è riuscito a toglierci) sarebbe totalmente inappropriato, irrispettoso nei confronti del nostro leggendario passato.

Restiamo in attesa di suo riscontro tramite le pagine di questo giornale e la salutiamo, sperando che, mantenendo almeno una delle sue promesse, quella di lasciare la società quando i tifosi non l’avrebbero più voluta , il momento del nostro definitivo commiato sia il più prossimo possibile.

Gruppo Resistenti Granata 1906