I granata in Nazioale: Lukic, Rodriguez, Ujkani e Vojvoda i primi a scendere in campo

Il programma dei granata in Nazionale / Sirigu e Belotti saranno impegnati con l’Italia in Nations League il 4 e il 7 settembre prossimi

Da Sirigu e Belotti fino ai nuovi acquisti Rodriguez e Vojvoda, saranno ben 7 i giocatori del Toro impegnati nei prossimi giorni con le rispettive Nazionali nelle sfide valide per la Nations League 2020. I giochi, per i granata, si apriranno il prossimo giovedì 3 settembre: Lukic con la Serbia affronterà alle 20:45 la Russia mentre, alla stessa ora, la Svizzera di Rodriguez e il Kosovo di Ujkani e Vojvoda giocheranno rispettivamente contro Ucraina e Moldova. Il giorno successivo, il 4 settembre, toccherà poi all’Italia di Sirigu e Belotti. Gli azzurri scenderanno in campo contro la Bosnia Erzegovina mentre la Polonia di Linetty sfiderà l’Olanda.

Il programma dei granata in Nazionale

Il 6 settembre, poi, toccherà nuovamente a Lukic, Rodriguez, Ujkani e Vojvoda. In particolare, la Serbia ospiterà la Turchia, la Svizzerà sfiderà la Germania mentre il Kosovo giocherà in casa contro la Grecia. A chiudere il calendario degli impegni internazionali dei giocatori del Torino, infine, saranno i match del prossimo 7 settembre. Sirigu e Belotti con l’Italia affronteranno l’Olanda mentre la Polonia di Linetty porrà fine ai giochi contro la Bosnia Erzegovina.

Di seguito il calendario completo degli impegni Nazionali dei giocatori del Toro:

Giovedì 3 settembre

Russia-Serbia ore 20:45 (Lukic)

Ucraina-Svizzera ore 20:45 (Rodriguez)

Moldova-Kosovo (Ujkani, Vojvoda)

Venerdì 4 settembre

Olanda-Polonia ore 20:45 (Linetty)

Italia-Bosnia Erzegovina ore 20:45 (Sirigu, Belotti)

Domenica 6 settembre

Serbia-Turchia ore 20:45 (Lukic)

Svizzera-Germania ore 20:45 (Rodriguez)

Kosovo-Grecia ore 20:45 (Ujkani, Vojvoda)

Lunedì 7 settembre

Bosnia Erzegovina-Polonia ore 20:45 (Linetty)

Olanda-Italia ore 20:45 (Sirigu, Belotti)