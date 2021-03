Continua la contestazione nei confronti di Urbano Cairo, nuovo camion vela a Milano contro il presidente del Torino

Ieri per le strade di Milano è apparso un altro camion vela con il chiaro obiettivo di contestare l’operato del presidente Cairo. A differenza di quello che percorreva le strade del capoluogo lombardo qualche settimana fa, questo non è stato organizzato dal gruppo Facebook “Resistenti Granata 1906”, gruppo di tifosi indipendenti che da diverso tempo agisce per contestare il presidente Cairo. Sul grande cartellone a quattro ruote si legge la scritta: ”15 anni di niente! Vogliamo un presidente!!! #cairovattene”. Un’altra manifestazione di dissenso da parte del popolo granata che arriva a ridosso della sconfitta 4-2 contro il Crotone ultimo in classifica.