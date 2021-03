L’assenza di Singo pesa al Torino di Nicola, che fatica ad arrivare in porta senza i suoi dribbling e i suoi guizzi

E’ un tunnel senza fine, quello in cui si è ritrovato il Torino. Il Covid ha infatti stroncato il periodo più positivo da inizio stagione per i granata che, oltre alle assenze, devono anche fronteggiare i problemi di campo. Tra questi spicca in particolare un’improvvisa fatica a dribblare. E la causa è facilmente riscontrabile nello stop forzato di Singo. E’ infatti lui il giocatore più frizzante del club ma, senza, è tutto un altro Toro. La riprova è arrivata proprio contro il Crotone.

Singo domina in fascia e diventa l’uomo in più di Nicola

Secondo quanto riportato da Calcio datato, il classe 2000 ha una media di 4.94 dribbling riusciti per novanta minuti. Un dato che fa la differenza non solo sul fronte statistiche, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il gioco dei granata. Si deve a lui il guizzo che spesso permette di ribaltare l’andamento dell’azione agli undici di Nicola. Anche nei match dove è parso meno brillante, l’ivoriano è comunque riuscito a fare la differenza. Dominante in fascia grazie alla sua fisicità ed alla sua velocità, è senza dubbio l’uomo in più.

Toro, l’assenza peserà contro l’Inter

L’assenza di Singo si è fatta sentire contro il Crotone, dove il Toro ha realizzato il minor numero di dribbling dall’arrivo di Nicola (solamente tre riusciti), ma peserà ulteriormente contro l’Inter. I nerazzurri arrivano da un periodo di forma smagliante e, se dovesse mettersi male, mancherà l’asso nella manica del tecnico del Toro, che in rosa si ritrova senza un degno sostituto, visto che Vojvoda (autore di una prestazione appena sufficiente: le nostre pagelle) non ha le caratteristiche del funambolo. Sarà perciò necessario stringere i denti per provare a contenere i danni fino al suo completo recupero.