Dopo aver perso la nazionale il centrocampista italiano deve cercare di aumentare il livello delle sue prestazioni

Baroni dal suo arrivo ha provato a cercare il giusto equilibrio in campo per permettere ai suoi giocatori di esprimere al meglio le sue idee di gioco.

I continui cambi di modulo sono nati per cercare di perfezionare l’assetto della squadra in vista del proseguo del campionato. Tuttavia al momento queste variazioni non hanno ancora lasciato certezze, dal momento che diversi giocatori stanno ancora cercando di adattarsi ai diversi sistemi per tentare di fornire una buona prestazione. Tra questi, Casadei: sebbene abbia disputato una buona seconda parte di stagione lo scorso campionato, non sembra ancora tornato ai livelli delle sue migliori prestazioni.

L’esclusione della nazionale

Casadei in questi ultimi mesi non sta attraversando il periodo migliore della sua carriera. La difficoltà del Torino di fare risultato si sta riversando sulle prestazioni dei calciatori, che in queste prime giornate non sembrano ancora aver trovato la loro forma migliore. Su tutti Casadei, il centrocampista che oltre a non aver ancora inciso in Serie A è ora rimasto escluso dai convocati della nazionale italiana. La scelta di Gattuso non può che non essere frutto dei deludenti risultati del Torino, che in queste prime giornate di campionato non sembra aver ancora trovato le giuste misure per la stagione.

Dal 4-2-3-1 al 4-3-3

Nel corso del ritiro estivo Baroni ha continuato a schierare i suoi giocatori con il 4-2-3-1, un modulo che prevedeva che Casadei agisse da mediano di centrocampo per impostare il gioco. L’italiano ha faticato in quella posizione, mentre con il passaggio al 4-3-3 ha avuto la possibilità di alzare il livello delle sue prestazioni. Dotato di una struttura fisica importante e di un alto numero di duelli vinti, il classe 2003 ha mostrato una crescente predisposizione ad aiutare la squadra in fase offensiva. Il centrocampo a 3 ha infatti permesso a Casadei di inserirsi tra le maglie della difesa avversaria per cercare di trovare la porta, proprio come in occasione del suo unico gol stagionale realizzato contro il Pisa.