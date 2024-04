Il Cdr del Corriere della Sera ha scritto una lettera al direttore Fontana: nel mirino ci sarebbe l’edizione del 22 aprile

“Chiediamo di intervenire sulla sovraesposizione mediatica dell’editore Urbano Cairo sulle pagine del Corriere della Sera. Riteniamo che tale frequente presenza possa nuocere all’immagine del giornale ed esporlo a critiche gratuite”: è questo il messaggio che il Cdr del Corriere ha fato recapitare al direttore Luciano Fontana in merito all’edizione dello scorso 22 aprile. Un’edizione in cui sulle pagine del quotidiano compariva un pezzo relativo al matrimonio della figlia di Cairo con Raffaele Derba di Roda, un pezzo relativo alla gara Torino-Frosinone e una foto notizia sulle maglie del prossimo Giro d’Italia, organizzato da RCS Sport. Gli stessi articoli erano presenti anche su La Gazzetta dello Sport, altro giornale targato RCS. A una sostanziosa parte di giornalisti non è dunque andato giù lo spazio dedicato al presidente granata, ritenuto dannoso per il quotidiano.