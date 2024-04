Dopo la deludente prova contro il Frosinone Ilic dovrà invertire la rotta nella prossima gara contro l’Inter

Un rientro in campo deludente. Contro il Frosinone Ilic è tornato titolare dopo la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata lo scorso marzo, ma il serbo ha deluso e non poco. L’ex Verona ha disputato una gara scialba, senza mai incidere sul match e limitandosi al compitino. A pochi minuti dal triplice fischio Juric lo ha sostituito e il centrocampista è uscito accompagnato dai fischi del pubblico. Fischi forse ingiusti seppur la prestazione non è stata all’altezza delle aspettative: il numero 8 aveva infatti bruciato le tappe in settimana per esserci contro gli uomini di Di Francesco. Visto l’infortunio che lo ha costretto a stare fuori per più di un mese la condizione non poteva essere delle migliori.

Contro l’Inter una seconda chance

Con la squalifica di Linetty Ilic potrebbe avere da subito un’altra opportunità. Quella di San Siro sarà sulla carta una partita non semplice, ma i nerazzurri hanno appena vinto lo scudetto dopo la vittoria nel Derby della Madonnina e potrebbero scendere in campo appagati dalla conquista della seconda stella. Ecco perché Ilic dovrà essere motivato a far bene in una sfida in cui il Toro dovrà cercare di imporsi per restare attaccato al treno che porta all’Europa. Al suo fianco, in caso Juric decida di schierarlo in campo dal primo minuto, ritroverà Samuele Ricci. In mediana dovrebbe dunque tornare la coppia titolare, che potrà dare al serbo le certezze che sono mancate contro il Frosinone. L’obbiettivo è quello di chiudere la stagione come si deve, una stagione che raramente lo ha visto protagonista con soli due gol e due assist all’attivo in 26 presenze sul terreno di gioco.