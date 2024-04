Il Torino è la squadra che in Europa ha collezionato il maggior numero di pareggi senza reti: ecco la classifica

Il Torino è sul tetto d’Europa. In tanti avrebbero sognato di sentir pronunciare questa frase dalle più importanti televisioni o di vederla scritta in prima pagina su tutti i giornali. Peccato però che il primato dei granata non riguarda successi o trofei, ma solo ed esclusivamente una brutta abitudine di pareggiare le partite senza segnare. Il Toro, infatti, è la squadra tra i più importanti campionati d’Europa che ha collezionato più 0-0 nel corso dell’ultima stagione. Un ruolino di marcia che è dato sì dalla grande organizzazione difensiva che Ivan Juric ha inculcato nella squadra, ma che evidenzia anche le difficoltà del reparto offensivo a gonfiare le reti avversarie.

Torino, quanti passi falsi nell’ultima stagione

Torino-Cagliari, 0-0. La prima partita della nuova stagione di Serie A, con il senno di poi, ha rappresentato lo specchio dell’ultimo campionato disputato dai granata. Un campionato che ha visto scendere in campo una difesa solidissima, seppur tormentata dagli infortuni. E un attacco che spesso e volentieri ha fatto fatica, in particolar modo con Sanabria, reo di aver trascorso lunghi periodi senza trovare la via del gol. Il risultato porta il Toro ad aver collezionato la bellezza di otto 0-0. Un risultato che vale il primato in Europa davanti a Rayo Vallecano, Nizza, Charleroi e Hatayspor, che seguono a quota sei. Pareggi che ai granata sono costati tanti punti in classifica, che ora avrebbero permesso agli uomini di Juric di essere in piena zona Europa. Su tutti quelli contro Verona, Salernitana e Frosinone, i veri passi falsi compiuti da Zapata e compagni. Ammissibili invece gli 0-0 contro la Juventus, la Fiorentina o il Genoa, nonostante la sensazione che si potesse fare qualcosa di più continui a persistere nell’animo dei tifosi granata.