In vista del match tra Inter e Torino, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A, ecco i precedenti andati in scena a San Siro

Prosegue il conto alla rovescia verso Inter-Torino, gara valida per la 34ª giornata di campionato. I granata andranno a caccia di punti importanti per non perdere il treno che porta alla qualificazione all’Europa, su un campo storicamente ostico. Delle 81 sfide disputate sul terreno di San Siro, infatti, il Torino ne ha perse ben 43, collezionando 12 vittorie e 26 pareggi. Un ruolino di marcia poco incoraggiante per gli uomini di Juric, specialmente se si considera che i granata dagli anni 2000 in poi hanno vinto solo due volte in casa nerazzurra.

L’ultima vittoria del Toro

Era il lontano 3 aprile 2016 quando il Toro vinceva la sua ultima partita sul prato di San Siro. Sulla panchina granata sedeva Gian Piero Ventura, mentre i nerazzurri erano guidati da Roberto Mancini. A deciderla era stato Belotti su calcio di rigore, dopo che Molinaro aveva pareggiato l’iniziale vantaggio firmato da Icardi. Poi le espulsioni di Miranda e Nagatomo avevano condizionato pesantemente il match, con i padroni di casa rimasti in nove.

L’ultimo precedente

Amaro l’ultimo precedente giocatosi a Milano tra Inter e Torino: i padroni di casa, infatti, sono riusciti a vincere solo all’89’ grazie a una rete di Brozovic. I granata si erano difesi bene per tutta la gara, concedendo ai nerazzurri solo tre tiri nello specchio della porta. 1-0 il risultato finale quel 10 settembre del 2022, in una gara che ha visto scendere in campo Raoul Bellanova con la casacca nerazzurra.

Harakiri granata nel 2020

Una delle sfide che i tifosi del Toro ricorderanno con grande amarezza è sicuramente quella del 22 novembre 2020. Il Torino si era portato in vantaggio per 2-0 a San Siro, grazie alle reti di Zaza e Ansaldi, quest’ultima su calcio di rigore. Poi il Torino è riuscito a prendere due reti in tre minuti, da Sanchez e Lukaku, che avevano riportato il risultato in equilibrio. A 5′ minuti dalla fine ancora il belga da calcio di rigore aveva ribaltato il risultato, prima del gol di Lautaro al 90′ che aveva messo sul match la parola fine. 4-2 il risultato finale di quella brutta partita.