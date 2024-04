Ecco dove vedere Inter-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 28 aprile alle ore 12:30

Dopo l’ennesimo 0-0 in casa, torna in campo il Toro. Domenica, alle ore 12:30, c’è Inter-Torino allo Stadio San Siro di Milano. Nerazzurri che hanno appena vinto lo scudetto. Toro che ha bisogno di punti per uscire dalla zona grigia. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, emittente che ha acquisito i diritti del campionato italiano fino al 2029. L’applicazione di DAZN può essere scaricata su smartphone, tablet e pc, oltre che su Xbox e PlayStation. È possibile ottenerla poi anche tramite Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Timvision Box. Per poter accedere al contenuto è necessario un abbonamento a DAZN.