Verso la partita contro l’Inter di domenica: Ricardo Rodriguez potrebbe scalare e giocare sulla fascia sinistra

Manca sempre meno alla sfida di domenica contro l’Inter. Non sarà facile per il Torino fare punti sul campo dei campioni d’Italia. In vista di questa partita, Juric ha dei dubbi di formazione. In particolare Ricardo Rodriguez potrebbe tornare a giocare sulla fascia sinistra. Contro il Frosinone, lo svizzero non ha giocato bene. Masina scalpita ma si sa che Juric non rinuncia mai al suo capitano. Contro l’Inter, a San Siro, potrebbe essere l’occasione giusta per vederli di nuovo in campo insieme. Masina in difesa e Rodriguez esterno. Scelta che sarebbe in linea con l’avversario da affrontare. Ma vediamo perché.

Vojvoda in difesa?

Tutto nasce dalla scelta dei centrocampisti. Contro una squadra straripante come i nerazzurri, sarebbe un rischio far giocare Ricci e Ilic insieme dal primo, vista la loro fisicità. Con Gineitis infortunato e Linetty squalificato, l’opzione più ragionevole è quella di schierare Tameze a centrocampo (suo ruolo naturale), affiancato da uno tra Ricci e Ilic. A questo punto però, senza Schuurs e Djidji, in difesa dovrebbe giocare Vojvoda, che in questo momento è il titolare sulla sinistra. Ecco quindi che Rodriguez scalerebbe sulla fascia, con Masina da braccetto di Buongiorno.

Rodriguez: futuro incerto

Il contratto di Ricardo Rodriguez scade a giugno: il suo futuro è incerto. Giusto quindi, visto il possibile riscatto, far giocare Adam Masina in queste ultime partite. Al suo posto sì, ma con il numero 13 sulla fascia. Al momento non si parla di rinnovo con Rodriguez, la trattativa sembra bloccata. A fine anno, potrebbe cambiare squadra. Quest’anno per lui, in Serie A, 31 presenze. 3 cartellini gialli e 1 assist. Arrivato nel 2020 dal Milan, su richiesta di Giampaolo, per 1,95 milioni di euro, non è mai riuscito a segnare un gol. In verita quest’anno, in Monza-Torino 1-1, aveva sbloccato la partita. Poi la rete è stata inspiegabilmente annullata. Con Juric però, è diventato un ottimo giocatore.