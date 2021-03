A ottobre Alessio Cerci aveva firmato un triennale con l’Arezzo, ma la sua avventura in Toscana è già arrivata alla conclusione

L’Arezzo, in serie C, doveva essere per Alessio Cerci l’occasione per ripartire, dopo la deludenti parentesi in Turchia con la maglia dell’Ankaragucu prima e in serie B con la Salernitana poi. Dopo pochi mesi dall’inizio della sua avventura in Toscana, l’ex ala destra del Torino è stato però messo fuori rosa. Fino a questo momento Cerci non è mai riuscito a incidere quando è stato impiegato, la decisione di mettere fuori squadra l’attaccante sarebbe però arrivata a causa di un diverbio in allenamento con un compagno di squadra. Cerci aveva firmato un contratto di tre anni con l’Arezzo, ma la sua avventura potrebbe terminare prima.