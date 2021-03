Belotti, che contro l’Irlanda del Nord è rimasto in panchina tutta la partita, potrebbe essere schierato contro la Bulgaria

Archiviata la pratica Irlanda del Nord con una vittoria per 2-0 l’Italia di Roberto Mancini si appresta a preparare la partita contro la Bulgaria, domenica sera alle ore 20:45, nella seconda gara valida per il girone di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Contro l’Irlanda del Nord Belotti, come i suoi compagni di squadra del Toro Mandragora e Sirigu, non ha trovato spazi. I tre giocatori hanno assistito dalla panchina a tutti i 90’ minuti. Ma ora, contro la Bulgaria, in attacco dovrebbe toccare proprio al capitano del Toro che sta scaldando i motori per farsi trovare pronto, dopo un periodo di indisponibilità e una fase nella quale in granata non è più riuscito a incidere.

Il match contro la Bulgaria

Mancini, che ieri nel 4-3-3 in attacco ha schierato il trio Berardi, Immobile e Insigne, era stato chiaro fin da subito dichiarando che, per quanto riguarda i giocatori che ha a disposizione per il reparto offensivo, avrebbero giocato una partita a testa. Ecco perché dovrebbe giocare Belotti che è focalizzato all’obiettivo Bulgaria. Lo attende un match che non sarà sicuramente semplice anche perché la Bulgaria arriva dalla pesante sconfitta 1-3 contro la Svizzera. Toccherà al numero 9 del Torino cercare in tutti i modi di fare male alla squadra allenata dal ct Jason Petrov.

Belotti a caccia del gol

Quella della Nazionale per Belotti è un’occasione molto importante per rilanciarsi e cercherà di imitare Immobile che ieri si è sbloccato. Anche il numero 9 ora deve ritrovare il feeling con il gol che ormai manca da troppo tempo. L’ultima rete messa a segno dal capitano del Toro risale al 6 febbraio nel match Atalanta-Torino, terminato 3-3, con una grande rimonta da parte della squadra di Nicola che perdeva 3-0 fino ai minuti finali del primo tempo. Per Belotti tornare a segnare sarebbe veramente importante per poi farsi trovare motivato in vista del derby della Mole in programma il 3 aprile.