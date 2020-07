Fondazione Filadelfia, le associazioni dei tifosi votano Cereser: sarà nel CdA

Angelo Cereser insieme a Domenico Beccaria rappresenterà i tifosi all’interno del CdA della Fondazione Filadelfia: prende il posto di Andrea Voltolini

Una notizia ancora ufficiosa ma che dovrebbe diventare ufficiale nel giro di poche settimane. Angelo Cereser sarà uno dei due rappresentati dei tifosi all’interno della Fondazione Filadelfia. L’ex giocatore granata prenderà il posto dell’avvocato Andrea Voltolini, fino a giugno insieme a Domenico Beccaria in CdA voluto proprio dalle sette associazioni di tifosi granata. Scaduto il mandato dei consiglieri, da settembre il CdA avrà volti nuovi. Il Comune e la Regione dovranno indicare i loro due nomi (per la Regione c’è un apposito bando) per sostituire Luca Asvisio e Serino Rampanti, il Toro dovrà indicare il suo rappresentante – che dovrebbe essere ancora Ferrauto – mentre i tifosi hanno votato ieri per Beccaria, confermato, e per Cereser, che invece sarà la novità.