Edera e Millico, scuse e cambio di atteggiamento per tornare col Bologna

Il caso Edera-Millico / Longo li rimprovera ma non sono fuori rosa: per la convocazione in vista di Bologna-Torino servono scuse e cambio di atteggiamento

“Ci va rispetto innanzitutto per il club a cui si appartiene“: questa la lezione che Moreno Longo ha impartito a Edera Millico, non convocati per la sfida contro la Roma a causa proprio di un provvedimento disciplinare. Una lezione di vita prima che di calcio: certi atteggiamenti, infatti, proprio non vanno giù al tecnico che ha deciso così di privarsi dei due giovani granata per insegnare loro che prima di essere professionisti in campo bisogna esserlo fuori.

Longo: “Ci sono situazioni dove non si può sgarrare”

E così ecco che quegli atteggiamenti di stizza e insofferenza mostrati nei giorni precedenti la sfida con i giallorossi hanno spinto Longo ad impartirgli una severa ma necessaria lezione, come lui stesso ha poi confermato in conferenza stampa: “Chi mi conosce sa che ci sono delle situazioni situazioni dove non si può sgarrare. I giocatori vanno e vengono mentre le società rimangono […]. Loro sono giovani e credo che serva a loro ma su alcune cose non si può passare sopra“.

Una punizione, dunque, come spesso si fa con i bambini troppo capricciosi: un castigo che conferma la tendenza di Moreno Longo ad essere non solo guida tecnica ma anche figura paterna. Quel papà che prima rimprovera, castiga ma che è sempre pronto a perdonare e fare marcia indietro. A patto che il bimbo capriccioso non solo capisca ma possibilmente si scusi.

Edera e Millico, servono le scuse: la convocazione non esclusa

E proprio le scuse si attendono sia da Simone Edera che da Vincenzo Millico. Se Longo, come detto, è pronto a fare marcia indietro sulla loro esclusione dalla lista dei convocati, è pur vero che prima di partire per l’ultima di campionato contro il Bologna il tecnico si aspetta di vedere, senza ombra di dubbio, un atteggiamento ben diverso da parte dei due giocatori.

La chiamata per la sfida contro i Felsinei, infatti, è tutto fuorchè da esclude ma Edera e Millico dovranno prima di tutto dimostrare di aver capito la lezione del proprio tecnico scusandosi con lui, con la società e con i compagni. Un’assunzione di responsabilità, insomma, che porti Longo a vestire i panni del papà comprensivo pronto a riaccogliere il figliol prodigo. A patto, come si diceva, che i ragazzi si dimostrino uomini maturi prima che giocatori professionisti.