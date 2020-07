Toro, il ritiro dipende dal calendario di Serie A: ecco le due opzioni

Serie A, calendario ancora in fase di definizione: il ritiro del Torino dipenderà anche dalla data d’inizio della prossima stagione

Con l’ultima giornata di Serie A che sta per arrivare, è ora di pensare al post-campionato e non solo per quanto riguarda il fronte mercato. Con il coronavirus che ha compromesso il normale andamento della stagione, bisogna ora fare i conti con le conseguenze. Il Toro ha già cominciato a muoversi per quanto riguarda la questione del ritiro, con Biella come destinazione possibile. C’è però prima un altro punto da affrontare: quello delle date. Resta infatti tutto in bilico perchè manca una comunicazione ufficiale da parte della Lega di Serie A sull’inizio della prossima stagione.

Tanti fattori da tenere in considerazione per la prossima stagione

Sono tanti i vincoli che possono far variare il periodo d’inizio del campionato 2020-2021. Il tour de force obbligato per chiudere in tempo più o meno utile questa stagione, in modo da poter disputare poi le Coppe europee ha prosciugato le energie ed i club impegnati con Europa League e Champions potrebbero pagarne le conseguenze. Inoltre resta vivo il problema degli Europei, che limitano il termine massimo di chiusura della prossima stagione, non prorogabile come quest’anno. Le proposte prevedono due possibilità precise con una variazione di qualche settimana.

Serie A, due opzioni per l’inizio del campionato (e per il ritiro)

La prima idea messa sul tavolo vedrebbe il campionato cominciare intorno al 12 settembre. Ciò vorrebbe dire che i giocatori del Toro avrebbero tempo di riposarsi per due settimane, per partire poi per Biella intorno al 17 agosto. La seconda opzione segue invece le direttive di Gravina, che ha invece parlato di ottobre. In questo modo, il ritiro verrebbe posticipato di due-tre settimane, scalando a cavallo tra agosto e settembre.