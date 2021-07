Ecco chi è Lorenzo Chiarlone, il difensore classe 2003 che Ivan Juric ha convocato per il raduno al Filadelfia del Torino

Tra i convocati di Ivan Juric per il raduno al Filadelfia c’è anche Lorenzo Chiarlone. Quello del difensore è certamente il meno noto tra i vari calciatori (tra cui anche alcuni protagonisti dell’ultimo campionato Primavera come Sava, Celesia e Karamoko) che svolgeranno gli allenamenti agli ordini del tecnico croato. A conoscerlo bene è certamente Franco Semioli, il tecnico della formazione Under 18 del Torino di cui, nell’ultima stagione, Chiarlone è stato uno dei punti di forza.

Torino, Lorenzo Chiarlone: chi è

Lorenzo Chiarlone è nato a Genova il 9 gennaio del 2003 ed è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria prima di passare, la scorsa estate, al Torino. Nel corso dell’ultimo campionato, con la maglia numero 6 sulla schiena, si è messo in luce con una serie di buone prestazioni: è bravo nel gioco aereo ed è sicuramente uno dei migliori prospetti dell’unser 18 granata. Il difensore classe 2003 può anche vantare alcune presenze nelle nazionali giovanili dell’Italia.