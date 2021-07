Iago Falque è tornato al Toro dopo l’esperienza in prestito al Benevento, ora vuole cercare di conquistare la permanenza in granata

Per il Toro è iniziata da poche ore la stagione 2021/2022. Diversi giocatori hanno fatto rientro dai prestiti e si sono presentati allo stadio Grande Torino per conoscere Ivan Juric e cercare, nei prossimi giorni, di convincere il tecnico granata a puntare su di loro così da guadagnarsi la permanenza al Toro. Tra i giocatori che hanno più voglia di mettersi in mostra e giocarsi le proprie carte per restare all’ombra della Mole c’è Iago Falque, di rientro dal prestito al Benevento. Lo spagnolo, con il contratto in scadenza nel 2022, si è allenato molto per farsi trovare nella migliore condizione fisica possibile. Iago Falque per dimostrare la voglia di tornare a vestire la maglia granata aveva anche pubblicato su Instagram una storia – la sera prima del raduno – nella quale compariva una foto di Torino vista dalla sua finestra e la scritta “Home”.

Iago Falque la stagione negativa al Benevento

La voglia dell’esterno spagnolo è anche quella di riscattarsi dopo la parentesi non proprio positiva al Benevento, con la squadra campana retrocessa in serie B prima dell’ultima giornata contro il Toro. Proprio perché la squadra guidata all’ora da Davide Nicola era riuscita a ottenere un punto contro la Lazio. Risultato che regalava al Toro la salvezza matematica. La stagione di Iago Falque in giallorosso è stata condizionata molto dagli infortuni. Lo spagnolo ha passato più tempo fuori dal campo rispetto a quello in cui è sceso in campo, raccogliendo solo 11 presenze. Juric valuterà molto attentamente anche Iago Falque e vorrà vedere se lo spagnolo potrà rivelarsi una pedina utile nello scacchiere del tecnico croato. Ovviamente sarà determinante la valutazione della condizione fisica del giocatore che nelle ultime stagioni è stato particolarmente sfortunato.