Torino, i convocati di Juric per gli allenamenti al Filadelfia prima del ritiro: ci sono tanti ex Primavera

Il Torino ha diramato l’elenco dei calciatori che, dopo essersi sottoposti ai tamponi molecolari, sono stati convocati per i primi allenamenti della stagione al Filadelfia. Sono ovviamente assenti Salvatore Sirigu e Andrea Belotti, ancora in corsa con l’Italia per vincere l’Europeo, e anche Ricardo Rodriguez e Karol Linetty, che hanno da poco iniziato le proprie vacanze dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Assenti anche Simone Edera e Soualiho Meité: il primo a causa del grave infortunio al ginocchio subito sul finale dello scorso campionato, il secondo invece si aggregherà alla squadra con qualche giorno di ritardo per motivi personali. Tra i convocati figurano anche gli ex Primavera Razvan Sava, Christian Celesia e Ibrahim Karamoko. Un po’ a sorpresa c’è anche il baby Lorenzo Chiarlone.

Torino: i convocati di Juric

Ecco l’elenco completo dei convocati per i primi allenamenti al Filadelfia:

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic, Sava

DIFENSORI: Bremer, Buongiorno, Celesia, Chiarlone, Djidji, Izzo, Lyanco

CENTROCAMPISTI: Aina, Ansaldi, Baselli, Kone, Lukic, Mandragora, Meite, Rincon, Segre, Singo, Vojvoda

ATTACCANTI: Falque, Karamoko, Millico, Rauti, Sanabria, Verdi, Zaza