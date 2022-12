Chi è il centrocampista ungherese classe 2002 del Debrecen che piace a Juric

Peter Barath è un giocatore del Debrecen dove gioca da centrocampista centrale. Nato il 21 febbraio 2002 ha solo 20 anni, eppure sta trovando parecchio spazio nella sua squadra attuale. Fino ad oggi ha collezionato ben 13 presenze nel campionato ungherese segnando 2 gol e fornendo 3 assist. Statistiche decisamente buone per un centrocampista di appena 20 anni. Il centrocampista ungherese è arrivato in prima squadra nella stagione 2019/20 dopo aver passato le stagioni precedenti nelle giovanili della squadra di Debrecen. Il contratto del giocatore durerà fino al 2023 con opzione per un altro anno di contratto. Il giovane numero 77 ha giocato anche nelle varie nazionali giovanili (under 17 e under 18) prima di arrivare in under 21. Qui ha giocato 8 partite e segnato un gol. Le sue doti evidenti hanno portato il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, a farlo esordire con la nazionale maggiore anche se solamente per 12 minuti.

Le caratteristiche del centrocampista ungherese

Peter Barath è un centrocampista centrale, ma la sua duttilità gli ha permesso di ricoprire anche altri ruoli come il mediano o addirittura il difensore centrale. Questa sua qualità è molto utile alle squadre con una panchina corta. Alto 1.85 è forte di testa e bravo nei duelli si aerei che con palla a terra. Le sue ottime doti offensive si vedono dalle statistiche: 3 assist e 2 gol in 13 partite. Le sue ottime qualità gli permettono di giocare sia da regista che da centrocampista di inserimento. Il suo valore di mercato è cresciuto esponenzialmente fino ad arrivare ad 800 mila euro.