Ieri il Leicester è tornato in campo dopo la sosta invernale e ha dovuto affrontare il Newcastle. La partita è finita 3-0 per i bianconeri che non hanno lasciato scampo alle Foxes. Dennis Praet è riuscito ad essere selezionato nell’undici titolare e ha iniziato la partita giocando come esterno destro nel 4-2-3-1 scelto dall’allenatore. Il centrocampista belga, però, nel corso della partita si è infortunato. Un colpo all’anca lo ha costretto a lasciare il campo e a lasciare spazio al numero 17, Perez, al 17esimo del primo tempo. Il Toro è in apprensione per il centrocampista che è l’obiettivo principale del mercato invernale. I granata infatti hanno un disperato bisogno di rinforzi a centrocampo e il ritorno di Dennis Praet è l’opzione preferita sia dall’allenatore che dalla società. L’infortunio sembra non essere grave, comunque il giocatore si sottoporrà ad esami per cercare di capire l’entità dell’infortunio.