Il croato torna con la medaglia di bronzo al collo e con una carica incredibile: è l’ultimo giocatore che mancava all’appello dopo il Mondiale

L’ultimo a mancare all’appello. Nikola Vlasic è il giocatore del Torino che al Mondiale in Qatar è arrivato più avanti di tutti, ad un passo dalla finalissima, giocandosi poi (e vincendo) la sfida per il bronzo contro il Marocco. Per il croato un’iniezione di fiducia non di poco conto, considerato che già la sua stagione era partita nel migliore di modi. Nei suoi tre mesi al Torino ha dimostrato di essere assolutamente indispensabile per Juric, che infatti mai rinuncia al suo connazionale. Gol decisivi, assist per i compagni: che sia un fuoriclasse è fuori di dubbio. Così come è evidente che il suo valore di mercato sia ben più alto di quello fissato dal West Ham per il riscatto a giugno. Cairo e Vagnati hanno in mano un giocatore che vale una cifra superiore ai 15 milioni che servono per renderlo interamente granata.

Vlasic vale ben più di 15 milioni

Il Toro si trova così ad avere un mano un giocatore imprescindibile ma pure – e questo fa decisamente meno felici i tifosi – una potenziale plusvalenza futura. Non può e non deve essere in discussione il riscatto di un giocatore che ha più volte fatto intendere di essere contento a Torino: i mesi granata sono stati anche importanti per far sì che arrivasse in uno stato di forma ottimale in Qatar.

L’ultimo dei Nazionali a rientrare

E oggi tornerà ad allenarsi col Torino forte anche di una consapevolezza maggiore, di una forza mentale superiore a quella che lo ha visto lasciare il Fila per aggregarsi alla sua nazionale. In quel Filadelfia sarà di ritorno, chiudendo così il cerchio dopo che già erano rientrati i tre sfortunati serbi e lo svizzero Rodriguez. Juric ora può sorridere, l’Hellas Verona un po’ meno.